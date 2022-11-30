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Оккупанты обстреляли Херсон: попали в больницу, есть "прилеты" по домам

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Херсон, Среда 30 ноября 2022 11:06
Оккупанты обстреляли Херсон: попали в больницу, есть "прилеты" по домам Фото: оккупанты сегодня обстреляли Херсон (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска сегодня, 30 ноября, в очередной раз обстреляли Херсон. Враг попал в одну из больниц, также зафиксированы "прилеты" по жилым домам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу комендатуры обороны Херсона Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.

"Реально по Херсону враг периодически плещется из разных типов ракетного и артиллерийского вооружения... Сегодня в очередной раз (оккупанты - ред.) попали, пострадала очередная больница - это областная стоматологическая поликлиника. Кроме этого, есть "прилеты" по жилым домам, сейчас информация о пострадавших устанавливается", - рассказал Плетенчук.

Также он дал важное разъяснение по поводу воздушной тревоги, которая не срабатывает в случае артиллерийского или обстрела из РСЗО.

"О воздушной тревоге - ее можно услышать и включить, когда это воздушная цель, которая заранее распознается, а когда речь идет об артиллерийском обстреле, или РСЗО - это не то, что может увидеть противовоздушная система и соответственно отреагировать", - отметил Плетенчук.

Напомним, сегодня утром в Херсоне сообщалось о звуках взрывов.

Добавим, вчера оккупанты также били по городу, за сутки было слышно взрывы около пяти раз.

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