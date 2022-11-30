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В Херсоні знову чутно вибухи: що відомо

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Херсон, Середа 30 листопада 2022 08:38
В Херсоні знову чутно вибухи: що відомо Фото: у Херсоні повідомляють про вибухи (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Зранку середи, 30 листопада, в Херсоні повідомляють про звуки вибухів. Вони трапились без оголошення повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.

"У Херсоні чутно вибухи", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, у звільненому Херсоні 29 листопада вибухи чули 5 раз за день.

Крім цього російські окупанти обстріляли Херсонську область 21 раз.

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