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У Херсоні вп'яте за день чути вибухи

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Херсон, Вівторок 29 листопада 2022 21:42
У Херсоні вп'яте за день чути вибухи Фото: у Херсоні вп'яте за день чути вибухи (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У звільненому Херсоні сьогодні, 29 листопада, вже вп'яте за день чути гучні вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Раніше повідомлялося, що сьогодні російські військові завдали удару по обласній клінічній лікарні. Внаслідок удару у будівлі вилетіли вікна, але обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, що у Херсоні пролунали вибухи у вівторок , 29 листопада. Це вже третє повідомлення про вибухи за день.

Вчора росіяни обстріляли Херсонську область 21 раз.

До того ж окупанти вбили відомого мецената Анатолія Прокопчука та його 19-річного сина у Херсонській області.

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