У Херсоні вп'яте за день чути вибухи
Фото: у Херсоні вп'яте за день чути вибухи (Getty Images)
У звільненому Херсоні сьогодні, 29 листопада, вже вп'яте за день чути гучні вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
Раніше повідомлялося, що сьогодні російські військові завдали удару по обласній клінічній лікарні. Внаслідок удару у будівлі вилетіли вікна, але обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, що у Херсоні пролунали вибухи у вівторок , 29 листопада. Це вже третє повідомлення про вибухи за день.
Вчора росіяни обстріляли Херсонську область 21 раз.
До того ж окупанти вбили відомого мецената Анатолія Прокопчука та його 19-річного сина у Херсонській області.
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