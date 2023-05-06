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Окупанти обстріляли Херсон і передмістя, постраждала одна людина

Фото: Окупанти обстріляли Херсон та передмістя (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У суботу, 6 травня, російські окупаційні війська обстріляли Херсон і приміські населені пункти. Унаслідок обстрілів постраждала одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Офісу генерального прокурора Telegram.

"Російські війська вкотре обстріляли один із мікрорайонів міста Херсона та приміські населені пункти", - йдеться в повідомленні.

Унаслідок влучання ворожого снаряда у приватний будинок в одному з селищ поранення отримала жінка.

Під процесуальним керівництвом Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Фото: Окупанти обстріляли Херсонську область (t.me/pgo_gov_ua)

Нагадаємо, російські війська за минулу добу здійснили 71 обстріл Херсонської області.

Крім того, нещодавно російські окупанти майже цілий день обстрілювали Херсон. Ворожі снаряди потрапили до супермаркету, гіпермаркету "Епіцентр", вокзалу, пасажирського вагона та дитячого садка.

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Херсонська областьВійна Росії проти України