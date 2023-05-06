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Оккупанты обстреляли Херсон и пригород, пострадал один человек

Фото: Оккупанты обстреляли Херсон и пригород (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В субботу, 6 мая, российские оккупационные войска обстреляли Херсон и пригородные населенные пункты. В результате обстрелов пострадал один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора в Telegram.

"Российские войска в очередной раз обстреляли один из микрорайонов города Херсона и пригородные населенные пункты", - говорится в сообщении.

В результате попадания вражеского снаряда в частный дом в одном из поселков ранения получила женщина.

Под процессуальным руководством Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Фото: Оккупанты обстреляли Херсонскую область (t.me/pgo_gov_ua)

Напомним, российские войска за минувшие сутки произвели 71 обстрел Херсонской области.

Кроме того, недавно российские оккупанты почти весь день обстреливали Херсон. Вражеские снаряды попали в супермаркет, гипермаркет "Эпицентр", вокзал, пассажирский вагон и детский сад.

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