Оккупанты обстреляли Херсон и пригород, пострадал один человек

"Российские войска в очередной раз обстреляли один из микрорайонов города Херсона и пригородные населенные пункты", - говорится в сообщении.

В результате попадания вражеского снаряда в частный дом в одном из поселков ранения получила женщина.

Под процессуальным руководством Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Фото: Оккупанты обстреляли Херсонскую область (t.me/pgo_gov_ua)

Напомним, российские войска за минувшие сутки произвели 71 обстрел Херсонской области.

Кроме того, недавно российские оккупанты почти весь день обстреливали Херсон. Вражеские снаряды попали в супермаркет, гипермаркет "Эпицентр", вокзал, пассажирский вагон и детский сад.

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