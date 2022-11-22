UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти обстріляли Херсон: є загиблі та поранений

Фото: внаслідок обстрілу Херсона троє людей загинули, є поранений (facebook.com/MNSDNE)
Автор: Константин Широкун

Російські війська продовжують обстрілювати Херсон. Сьогодні, 22 листопада, у місті зафіксовано 11 "прильотів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Херсонської міськради.

"Ворог продовжує обстрілювати Херсон. Ми чуємо вибухи. Сьогодні це відбувається без перерви", - зазначила начальник Херсонської МВА Галина Лугова.

Внаслідок обстрілів пошкоджено багато будинків приватного сектору, після обстрілу сталися дві пожежі. Було також потрапляння до магістрального газопроводу. Повідомляється, що в результаті обстрілу троє людей загинули, один поранений і ще один постраждалий перебуває під завалами.

Нагадаємо, що РБК-Україна раніше повідомляла про вибухи в Херсоні. За даними "Суспільного", у місті пролунало вже понад 10 вибухів.

Крім того, вчора росіяни обстріляли громадянську інфраструктуру Херсона, внаслідок чого загинула одна людина, ще четверо отримали поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХерсонОбстрілВторгнення Росії до України