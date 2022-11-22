Оккупанты обстреляли Херсон: есть погибшие и раненый

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Херсонского горсовета.

В результате обстрелов повреждены многие дома частного сектора, после обстрела произошли два пожара. Было также попадание в магистральный газопровод. Сообщается, что в результате обстрела три человека погибли, один ранен и еще один пострадавший находится под завалами.

"Враг продолжает обстреливать Херсон. Мы слышим взрывы. Сегодня это происходит без перерыва", - отметила начальник Херсонской МВА Галина Луговая.

Напомним, что РБК-Украина ранее сообщало о взрывах в Херсоне. По данным "Суспільного", в городе прозвучало уже более 10 взрывов.

Кроме того, вчера россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру Херсона, в результате чего погиб один человек, еще четверо получили ранения.

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