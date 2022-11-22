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Окупанти обстріляли Херсон: є загиблі та поранений

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Київ, Вівторок 22 листопада 2022 17:14
Окупанти обстріляли Херсон: є загиблі та поранений Фото: внаслідок обстрілу Херсона троє людей загинули, є поранений (facebook.com/MNSDNE)
Автор: Константин Широкун

Російські війська продовжують обстрілювати Херсон. Сьогодні, 22 листопада, у місті зафіксовано 11 "прильотів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Херсонської міськради.

"Ворог продовжує обстрілювати Херсон. Ми чуємо вибухи. Сьогодні це відбувається без перерви", - зазначила начальник Херсонської МВА Галина Лугова.

Внаслідок обстрілів пошкоджено багато будинків приватного сектору, після обстрілу сталися дві пожежі. Було також потрапляння до магістрального газопроводу. Повідомляється, що в результаті обстрілу троє людей загинули, один поранений і ще один постраждалий перебуває під завалами.

Нагадаємо, що РБК-Україна раніше повідомляла про вибухи в Херсоні. За даними "Суспільного", у місті пролунало вже понад 10 вибухів.

Крім того, вчора росіяни обстріляли громадянську інфраструктуру Херсона, внаслідок чого загинула одна людина, ще четверо отримали поранення.

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