Окупанти обстріляли енергетичний об'єкт ДТЕК, станція припинила роботу

Російські війська сьогодні, 23 грудня, обстріляли один із енергетичних об'єктів ДТЕК, станція припинила генерацію електроенергії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДТЕК.
Повідомляється, що окупанти інтенсивно обстріляли одне з енергетичних підприємств ДТЕК Енерго, внаслідок чого було пошкоджено обладнання, і станція припинила виробництво електроенергії.
На жаль, через атаку загинув працівник підприємства, а ще одна людина була поранена. Це вже 21-а терористична атака РФ на енергетичні об'єкти ДТЕК. Коли обстріл закінчиться, енергетики почнуть відновлювати роботу обладнання.
Нагадаємо, що в компанії ДТЕК показали пошкоджений об'єкт енергетики, який зазнав ракетної атаки російських військ 16 грудня.
Також повідомлялося, що для відновлення генерації в Україні після ворожих ракетних ударів по енергетиці необхідно два-три тижні. І це за умови, що не буде нових обстрілів.
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