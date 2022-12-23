UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти обстріляли енергетичний об'єкт ДТЕК, станція припинила роботу

Фото: окупанти обстріляли енергетичний об'єкт ДПЕК (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні, 23 грудня, обстріляли один із енергетичних об'єктів ДТЕК, станція припинила генерацію електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДТЕК.

Повідомляється, що окупанти інтенсивно обстріляли одне з енергетичних підприємств ДТЕК Енерго, внаслідок чого було пошкоджено обладнання, і станція припинила виробництво електроенергії.

На жаль, через атаку загинув працівник підприємства, а ще одна людина була поранена. Це вже 21-а терористична атака РФ на енергетичні об'єкти ДТЕК. Коли обстріл закінчиться, енергетики почнуть відновлювати роботу обладнання.

Нагадаємо, що в компанії ДТЕК показали пошкоджений об'єкт енергетики, який зазнав ракетної атаки російських військ 16 грудня.

Також повідомлялося, що для відновлення генерації в Україні після ворожих ракетних ударів по енергетиці необхідно два-три тижні. І це за умови, що не буде нових обстрілів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕКракетный ударВторгнення Росії до України