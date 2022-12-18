Скільки треба часу? В ДТЕК назвали терміни відновлення генерації після обстрілів

Для відновлення генерації в Україні після ворожих ракетних ударів по енергетиці необхідно два-три тижні. І це за умови, якщо не буде нових обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука в ефірі телемарафону.

За його словами, зараз ситуація в енергетиці непроста, але контрольована.

"В цей час вона стабілізується, генерація поступово відновлюється. Вже вийшли на номінальну потужність майже всі атомні енергоблоки", - каже Сахарук.

Він розповів, що теплова генерація також працює над тим, щоб відновитися

"Наші підприємства, наші дві станції були значно пошкоджені. Одна 15 грудня, інша 16. На щастя, без жертв, але зі значними руйнуваннями. Ми займаємось відновленням. Цим питанням також займаються й інші компанії, які оперують теплоелектростанції", - зазначив Сахарук.

Що стосується відключень, то за його словами, в більшості регіонів все ще тривають екстрені відключення для того, щоб стабілізувати систему і дати їй відновитися після останніх обстрілів.

"Ми зараз говоримо про швидке відновлення, щоб запустити в роботу якомога більше енергоблоків до мережі, тому що є дефіцит і він збільшується через зниження температури. Тому генерація потрібна. Якщо говорити про швидке відновлення, то це в деяких випадках два-три дні, а в деяких тижні або тиждень", - пояснює Сахарук.

Якщо ж говорити про повне відновлення, то це можливо лише нашої перемоги, підкреслює представник ДТЕК.

"Зараз ми говоримо в контексті цієї зими. То ж стабілізувати систему ми можемо лише шляхом максимального відновлення до того рівня, який надає можливість працювати генерації. Для цього, якщо немає обстрілів, потрібно два-три тижні й генерація буде повертатися до обсягу, який зараз можливий", - прогнозує Сахарук.

Але якщо говорити про відновлення, яке було до обстрілів, з жовтня місяця починаючи, то на це підуть роки.