Оккупанты обстреляли энергетический объект ДТЭК, станция прекратила работу

Российские войска сегодня, 23 декабря, обстреляли один из энергетических объектов ДТЭК, станция прекратила генерацию электроэнергии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ДТЭК.
Сообщается, что оккупанты интенсивно обстреляли одно из энергетических предприятий ДТЭК Энерго, в результате чего было повреждено оборудование, и станция прекратила производство электроэнергии.
К сожалению, из-за атаки погиб работник предприятия, а еще один человек был ранен. Это уже 21-я террористическая атака РФ на энергетические объекты ДТЭК. Когда обстрел закончится, энергетики начнут возобновлять работу оборудования.
Напомним, что в компании ДТЭК показали поврежденный объект энергетики, который подвергся ракетной атаке российских войск 16 декабря.
Также сообщалось, что для возобновления генерации в Украине после вражеских ракетных ударов по энергетике необходимо две-три недели. И это при условии, что не будет новых обстрелов.
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