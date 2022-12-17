У ДТЕК показали, як виглядають енергетичні об'єкти після вчорашньої атаки росіян (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram компанії.

"Зараз із обладнанням працюють наші енергетики, намагаючись відремонтувати його, де це можливо", - йдеться у повідомленні компанії.

Там наголосили, що саме цей об'єкт частково відновлюється після серії ракетних атак. Однак повністю він зможе заробити лише після завершення війни.