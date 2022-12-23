Оккупанты обстреляли энергетический объект ДТЭК, станция прекратила работу

Российские войска сегодня, 23 декабря, обстреляли один из энергетических объектов ДТЭК, станция прекратила генерацию электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ДТЭК.

Сообщается, что оккупанты интенсивно обстреляли одно из энергетических предприятий ДТЭК Энерго, в результате чего было повреждено оборудование, и станция прекратила производство электроэнергии.

К сожалению, из-за атаки погиб работник предприятия, а еще один человек был ранен. Это уже 21-я террористическая атака РФ на энергетические объекты ДТЭК. Когда обстрел закончится, энергетики начнут возобновлять работу оборудования.