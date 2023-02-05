UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти обстріляли Чорнобаївку: пошкоджено газопровід та електролінії, є поранений

Фото: окупанти вранці 5 лютого атакували Чорнобаївку Херсонської області, є поранений (t.me/khersonskaODA)
Автор: Наталія Гурковська

У неділю, 5 лютого, близько 5 ранку ворог масованим вогнем вкрив Чорнобаївку Херсонської області. Поранення отримала одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

"Ворожі снаряди пошкодили 6 житлових будинків. Також руйнувань зазнали й життєво важливі комунікації - електролінії, газопровід та водопровід", - йдеться в повідомленні.

Через російський обстріл одна людина дістала поранення.

"Постраждалого госпіталізовано до медичного закладу, де лікарі надають йому необхідну допомогу", - додали в ОВА.

Як повідомлялося, у Херсоні, починаючи з ранку, ставало відомо про вибухи вже двічі.

Зокрема, вранці в неділю, 5 лютого, російські військові завдали чергового удару по Херсону. Через обстріл міста спалахнув місцевий ліцей.

Нагадаємо, російські окупанти 60 разів атакували населені пункти Херсонської області, гатили з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, БМП та ПТРК. Одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХерсонХерсонська областьЧернобаевка