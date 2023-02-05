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Оккупанты обстреляли Чернобаевку: поврежден газопровод и электролинии, есть раненый

Фото: оккупанты утром 5 февраля атаковали Чернобаевку Херсонской области, есть раненый (t.me/khersonskaODA)
Автор: Наталия Гурковская

В воскресенье, 5 февраля, около 5 утра враг массированным огнем укрыл Чернобаевку Херсонской области. Ранения получил один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

"Вражеские снаряды повредили 6 жилых домов. Также разрушения получили и жизненно важные коммуникации - электролинии, газопровод и водопровод", - говорится в сообщении.

Из-за российских обстрелов один человек получил ранения.

"Пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение, где врачи оказывают ему необходимую помощь", - добавили в ОВА.

Как сообщалось, в Херсоне, начиная с утра, становилось известно о взрывах уже дважды.

В частности, утром в воскресенье, 5 февраля, российские военные нанесли очередной удар по Херсону. Из-за обстрела города загорелся местный лицей.

Напомним, российские оккупанты 60 раз атаковали населенные пункты Херсонской области, били из артиллерии, РСЗО, минометов, танков, БМП и ПТРК. Один человек погиб, еще один получил ранения.

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ХерсонХерсонская областьЧернобаевка