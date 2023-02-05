Російські війська зранку обстріляли Херсон: влучили в ліцей, зайнялася пожежа
Зранку в неділю, 5 лютого, російські військові завдали чергового удару по Херсону. На цей раз мішенню ворога стала будівля місцевого ліцею.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.
"Внаслідок обстрілу в двоповерховому приміщенні навчального закладу на першому поверсі виникла пожежа на площі близько 100 м кв.", - йдеться в повідомленні.
Як додають в ДСНС, на щастя, жертв та постраждалих немає.
"14 рятувальників за допомогою 2 од. техніки оперативно ліквідували пожежу", - констатують в рятувальній службі.
Як повідомлялося, у Херсоні, починаючи з ранку, ставало відомо про вибухи вже двічі.
Нагадаємо, російські окупанти 60 разів атакували населені пункти Херсонської області, гатили з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, БМП та ПТРК. Одна людина загинула, ще одна отримала поранення.
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