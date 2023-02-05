Окупанти більше півсотні разів атакували Херсонську область: є загиблий та поранений
Російські окупанти 60 разів атакували населені пункти Херсонської області, гатили з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, БМП та ПТРК. Одна людина загинула, ще одна отримала поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.
"Херсон армія РФ атакувала 6 разів. Ворожі снаряди пошкодили житлові будинки", - йдеться в повідомленні.
Як додали в ОВА, минулої доби у Херсонській області через російські обстріли загинула 1 людина, ще 1 житель регіону дістав поранення.
Нагадаємо, в Херсоні з ранку неділі, 5 лютого, повідомляють про звуки вибухів. Деталі поки що не відомі.
Відзначимо, раніше російські війська обстріляли Херсонську область 47 разів. Через ворожі удари загинула одна людина, ще троє отримали поранення.
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