ua ru
Нд, 05 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Очакові та Херсоні повідомляють про вибухи

Новость на русском →
Україна, Неділя 05 лютого 2023 12:34
В Очакові та Херсоні повідомляють про вибухи Фото: майже одночасно 5 лютого пролунали вибухи в Очакові та Херсоні (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У неділю, 5 лютого, у Херсоні та Очакові Миколаївської області пролунали вибухи. Вони сталися практично одночасно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.

"В Очакові чути вибухи, повідомляють місцеві жителі", - йдеться в повідомленні.

До того ж вибухи вже вдруге, починаючи від ранку пролунали в Херсоні. В обох регіонах повітряна тривога оголошена не була.

"У Херсоні чутно вибухи", - пише видання.

Як повідомлялось, в Херсоні з ранку неділі, 5 лютого, повідомляють про звуки вибухів.

Нагадаємо, російські окупанти 60 разів атакували населені пункти Херсонської області, гатили з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, БМП та ПТРК. Одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон вибухи
NEWS
В Україні поступово зростає споживання електроенергії, але дефіцит зменшився, - "Укренерго"
В Україні поступово зростає споживання електроенергії, але дефіцит зменшився, - "Укренерго"
DAILY
Затяжна війна? До чого Україна готується навесні і що може зіпсувати плани Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Затяжна війна? До чого Україна готується навесні і що може зіпсувати плани Путіна