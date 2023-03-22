UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти обстріляли Чернігівську область з міномету

Фото: Окупанти обстріляли Чернігівську область з міномету (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У середу ввечері, 22 березня, російські війська вкотре обстріляли прикордоння Чернігівської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію оперативного командування "Північ" у Telegram.

Так, у період з 18:20 до 19:50 зафіксовано 16 "прильотів" із міномета 120 мм до району населеного пункту Клюси.

За даними військових, втрат серед особового складу та техніки немає.

Разом з тим інформація про втрати серед місцевого населення або пошкодження цивільної інфраструктури не надходила.

Нагадаємо, сьогодні війська РФ обстріляли чотири громади на Сумщині.

Крім того, 22 березня російські окупанти вдарили по житловій багатоповерхівці у Запоріжжі.

Згідно з останніми даними, відомо, що через атаку ворога постраждали 34 людини.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Черниговская областьВійна Росії проти України