Оккупанты обстреляли Черниговскую область из миномета

В среду вечером, 22 марта, российские войска в очередной раз обстреляли приграничье Черниговской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию оперативного-командования "Север" в Telegram.
Так, в период с 18:20 до 19:50 зафиксировано 16 "прилетов" из миномета 120 мм в район населенного пункта Клюсы.
По данным военных, потерь среди личного состава и техники нет.
В то же время информация о потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры не поступала.
Напомним, сегодня войска РФ обстреляли четыре общины в Сумской области.
Кроме того, 22 марта российские оккупанты ударили по жилой многоэтажке в Запорожье.
Согласно последним данным, известно, что из-за атаки врага пострадали 34 человека.
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