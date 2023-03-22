Оккупанты обстреляли Черниговскую область из миномета

Так, в период с 18:20 до 19:50 зафиксировано 16 "прилетов" из миномета 120 мм в район населенного пункта Клюсы.

По данным военных, потерь среди личного состава и техники нет.

В то же время информация о потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры не поступала.

Напомним, сегодня войска РФ обстреляли четыре общины в Сумской области.

Кроме того, 22 марта российские оккупанты ударили по жилой многоэтажке в Запорожье.

Согласно последним данным, известно, что из-за атаки врага пострадали 34 человека.

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