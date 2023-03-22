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Кількість постраждалих внаслідок удару по Запоріжжю зросла до 34

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Запоріжжя, Середа 22 березня 2023 18:35
Кількість постраждалих внаслідок удару по Запоріжжю зросла до 34 Фото: кількість постраждалих внаслідок удару по Запоріжжю зросла до 34 (facebook.com/AFUkraine)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Кількість постраждалих в результаті сьогоднішнього ракетного удару російських окупантів по Запоріжжю зросла до 34.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЗСУ.

"Всього внаслідок ракетних ударів по м. Запоріжжя вул. Запорізька та вул. Крива Бухта постраждало 34 людини", - сказано у повідомленні.

Через удари російських ракет по дев'ятиповерхівках постраждали 32 людини, 27 з них були госпіталізовані (з них 3 дітей) та ще п'ятьом надали допомогу на місці. На жаль, одна людина померла в лікарні.

Ще двох людей було госпіталізовано з вул. Крива Бухта, що неподалік острова Хортиця.

Фахівці ДСНС врятували 6 людей. Наразі ще тривають пошуково-рятувальні роботи у квартирах будинків.

Нагадаємо, голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомляв, що росіяни обстрілювали Запоріжжя та острів Хортиця.

Зазначимо, що на обстріл міста відреагував президент України Володимир Зеленський. Він також опублікував відео прямого влучання російської ракети у будинок в Запоріжжі.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що росіяни, ймовірно, обстріляли місто РСЗВ "Торнадо-С".

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