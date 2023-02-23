Окупанти обстріляли Часів Яр і Красногорівку на Донбасі: постраждала багатоповерхівка
У четвер, 23 лютого, російські військові обстріляли Часів Яр та Красногорівку у Донецькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Донецької ОВА Павла Кириленка.
"У Часовому Яру пошкоджено два будинки, решта снарядів прилетіли у промислову зону", - йдеться у повідомленні.
Кириленко повідомив, що у Красногорівці є пряме влучання у 5-поверхівку, але останній мешканець цього будинку евакуювався два дні тому. Тож, на щастя, ніхто не постраждав.
"Ми вже маємо десятки та сотні прикладів, коли росіяни влучають у будинок, мешканці якого ухвалили правильне рішення і виїхали до більш безпечних регіонів України. Інакше цивільних жертв на Донеччині було б в рази більше", - пояснив глава області.
Нагадаємо, що вранці у четвер, 23 лютого, російські окупанти обстріляли Авдіївку з артилерії та "Градів". Під обстріл також потрапив Ямпіль у Лиманському районі Донецької області.
Армія РФ регулярно обстрілює та атакує населені пункти Донецької області. Внаслідок цього майже повністю зруйновані Авдіївка і Бахмут.
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