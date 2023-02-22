ua ru
Ср, 22 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

РФ своїми обстрілами майже повністю знищила Бахмут і Авдіївку, - ОВА

Новость на русском →
Донецька область, Середа 22 лютого 2023 22:15
РФ своїми обстрілами майже повністю знищила Бахмут і Авдіївку, - ОВА Фото: РФ своїми обстрілами майже повністю знищила Бахмут і Авдіївку (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Армія РФ регулярно обстрілює та атакує населені пункти Донецької області. Внаслідок цього майже повністю зруйновані Авдіївка і Бахмут.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Донецької ОВА Павла Кириленка в ефірі національного телемарафону.

Він пояснив, що руйнація прифронтових територій Донецької області неймовірна. За його словами, Авдіївка фактично повністю зруйнована.

"Наше місто-фортеця Бахмут, так само, руйнація перевищує 80%", - заявив глава області.

Кириленко пояснив, що росіяни використовують тактику випаленої землі, бо не можуть захопити прифронтові міста. Для знищення інфраструктури регіону окупанти використовують всі види зброї.

Нагадаємо, що російські окупанти не полишають планів оточити Авдіївку Донецької області. Для цього вони кинули сили на Водяне, Опитне, Невельське.

Окупаційні війська поблизу Бахмута змінюють тактику. Вони кидають у бій піхоту, а не артилерію чи іншу техніку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Авдіївка Донбас Донецька область Бахмут Війна в Україні
NEWS
У Зеленського не виключають, що Британія першою розблокує постачання авіації Україні
У Зеленського не виключають, що Британія першою розблокує постачання авіації Україні
DAILY
Клуб без інтересу. Чий бік прийняли пострадянські країни у війні РФ проти України
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Клуб без інтересу. Чий бік прийняли пострадянські країни у війні РФ проти України