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Оккупанты обстреляли Часов Яр и Красногоровку на Донбассе: пострадала многоэтажка

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Донецкая область, Четверг 23 февраля 2023 19:10
Оккупанты обстреляли Часов Яр и Красногоровку на Донбассе: пострадала многоэтажка Фото: Оккупанты обстреляли Часов Яр и Красногоровку на Донбассе (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Дмитрий Браславский

В четверг, 23 февраля, российские военные обстреляли Часов Яр и Красногоровку в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"В Часовом Яру повреждены два дома, остальные снаряды прилетели в промышленную зону", - говорится в сообщении.

Кириленко сообщил, что в Красногоровке есть прямое попадание в 5-этажку, но последний жилец этого дома эвакуировался два дня назад. Так что, к счастью, никто не пострадал.

"У нас уже есть десятки и сотни примеров, когда россияне попадают в дом, жители которого приняли правильное решение и выехали в более безопасные регионы Украины. Иначе гражданских жертв в Донецкой области было бы в разы больше", - пояснил глава области.

Напомним, что утром в четверг, 23 февраля, российские оккупанты обстреляли Авдеевку из артиллерии и "Градов". Под обстрел также попал Ямполь в Лиманском районе Донецкой области.

Армия РФ регулярно обстреливает и атакует населенные пункты Донецкой области. В результате почти полностью разрушены Авдеевка и Бахмут.

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