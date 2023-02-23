Оккупанты обстреляли Часов Яр и Красногоровку на Донбассе: пострадала многоэтажка

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"В Часовом Яру повреждены два дома, остальные снаряды прилетели в промышленную зону", - говорится в сообщении.

Кириленко сообщил, что в Красногоровке есть прямое попадание в 5-этажку, но последний жилец этого дома эвакуировался два дня назад. Так что, к счастью, никто не пострадал.

"У нас уже есть десятки и сотни примеров, когда россияне попадают в дом, жители которого приняли правильное решение и выехали в более безопасные регионы Украины. Иначе гражданских жертв в Донецкой области было бы в разы больше", - пояснил глава области.