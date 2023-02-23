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Вранці РФ обстріляла Авдіївку та Ямпіль: є загиблий та поранені

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Донбас, Четвер 23 лютого 2023 12:41
Вранці РФ обстріляла Авдіївку та Ямпіль: є загиблий та поранені Фото: вранці РФ обстріляла Авдіївку та Ямпіль, є загиблий та поранені (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталія Гурковська

Вранці у четвер, 23 лютого, російські окупанти обстріляли Авдіївку з артилерії та "Градів". Під обстріл також потрапив Ямпіль у Лиманському районі Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"На ранок росіяни обстріляли Авдіївку двічі з артилерії і двічі з "Градів" - пошкоджені будинки, є 1 поранений", - розповів він.

Крім того, сьогодні зранку росіяни вбили 1 та поранили 1 людину в Ямполі Лиманської громади Донецької області.

"Там пошкоджено 6 будинків. Ще 2 будинки постраждали у Торському. У Переїзному Званівської ТГ пошкоджено будинки на трьох вулицях, гучно було у Сіверській ТГ", - додав він.

Як повідомили сьогодні в Генштабі ЗСУ, наразі у війні проти України Кремлю важливо захопити ключові населені пункти Донецької області. Після цього він намагатиметься утримати її разом з Луганською до літа.

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Донецька область Авдіївка
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