Окупанти обстріляли з артилерії та фугасними бомбами Донецьку область, є жертви

Російські окупанти обстріляли з артилерії та фугасними бомбами населені пункти Донецької області. Унаслідок ворожих обстрілів загинули двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Донецької обласної прокуратури в Telegram .

Сьогодні під удар окупантів потрапили міста Авдіївка, Часів Яр, смт Нью Йорк, Торецьк та с. Георгіївка Мар'їнської територіальної громади. Георгіївка Мар'їнської територіальної громади. Військові РФ обстрілювали населені пункти зі ствольної артилерії та фугасними авіабомбами ФАБ-250.

Унаслідок влучань у житлову забудову загинули двоє чоловіків 46 і 55 років. Ще шестеро місцевих жителів - двоє чоловіків і чотири жінки отримали тілесні ушкодження. Лікарі діагностували у постраждалих вогнепальні осколкові поранення голови, тулуба та кінцівок.

Унаслідок ворожого обстрілу пошкоджено приватні домоволодіння, багатоквартирні будинки, території підприємства та об'єктів цивільної інфраструктури.

Фото: Окупанти обстріляли з артилерії та фугасними бомбами Донецьку область (don.gp.gov.ua)

Ситуація у Донецькій області

Донецька область залишається епіцентром бойових дій. Наразі запеклі бої тривають у районі Бахмута, а також поблизу Авдіївки та Мар'їнки. Міста внаслідок атак російських військових зруйновано майже повністю.

Нагадаємо, напередодні росіяни завдали ударів з "Градів" по місту Торецьк, внаслідок чого отримали поранення шестеро людей, серед яких дитина.

Крім того, раніше армія РФ завдала ракетного удару по Костянтинівці Донецької області. Внаслідок атаки щонайменше одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

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