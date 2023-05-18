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Росія завдала ракетного удару по Костянтинівці Донецької області: є жертва та поранений

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Донбас, Четвер 18 травня 2023 12:24
Росія завдала ракетного удару по Костянтинівці Донецької області: є жертва та поранений Фото: окупанти обстріляли Костянтинівку Донецької області 18 травня, є жертва та поранений (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталія Гурковська

Вночі в четвер, 18 травня, російські окупанти обстріляли Костянтинівку Донецьку область. Одна людина загинула, одна отримала поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Серед ночі росіяни завдали ракетного удару по Костянтинівці - 1 людина загинула, 1 поранена", - розповів він.

За його словами, у місті пошкоджені 2 багатоповерхівки, 2 приватні будинки, 2 адмінбудівлі та крамниця.

Як додав Кириленко, всього за добу кількість жертв росіян у Донецькій області зросла на 2 загиблих і 5 поранених. Зокрема, у Тетянівці було ексгумовано тіло дитини, загиблої під час окупації.

Як повідомлялося, вночі на вівторок, 16 травня, російські окупанти обстріляли ракетами Краматорськ Донецької області. Пошкоджено понад 10 будинків та котельню.

Нагадаємо, під час масованої атаки БПЛА по Україні в середу, 3 травня, окупанти запустили дрони-камікадзе та по Костянтинівці Донецької області.

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