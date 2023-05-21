Оккупанты обстреляли из артиллерии и фугасными бомбами Донецкую область, есть жертвы

Российские оккупанты обстреляли из артиллерии и фугасными бомбами населенные пункты Донецкой области. В результате вражеских обстрелов погибли два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Донецкой областной прокуратуры в Telegram .

Сегодня под удар оккупантов попали города Авдеевка, Часов Яр, пгт Нью Йорк, Торецк и с. Георгиевка Марьинской территориальной общины. Военные РФ обстреливали населенные пункты из ствольной артиллерии и фугасными авиабомбами ФАБ-250.

В результате попаданий по жилой застройке погибли двое мужчин 46 и 55 лет. Еще шестеро местных жителей - двое мужчин и четыре женщины получили телесные повреждения. Врачи диагностировали у пострадавших огнестрельные осколочные ранения головы, туловища и конечностей.

В результате вражеского обстрела повреждены частные домовладения, многоквартирные дома, территории предприятия и объектов гражданской инфраструктуры.

Фото: Оккупанты обстреляли из артиллерии и фугасными бомбами Донецкую область (don.gp.gov.ua)

Ситуация в Донецкой области

Донецкая область остается эпицентром боевых действий. Сейчас ожесточенные бои продолжаются в районе Бахмута, а также вблизи Авдеевки и Марьинки. Города в результате атак российских военных разрушены почти полностью.

Напомним, накануне россияне нанесли удары из "Градов" по городу Торецк, в результате чего получили ранения шесть человек, среди которых ребенок.

Кроме того, ранее армия РФ нанесла ракетный удар по Константиновке Донецкой области. В результате атаки по меньшей мере один человек погиб, еще один получил ранения.

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