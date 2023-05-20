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Росіяни обстріляли Торецька з "Градів": серед постраждалих дитина

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Субота 20 травня 2023 19:27
Росіяни обстріляли Торецька з "Градів": серед постраждалих дитина Фото: Росіяни обстріляли Торецька з "Градів" (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Валерія Поліщук

Російські війська завдали ударів із "Градів" по місту Торецьк Донецької області. Унаслідок обстрілу постраждали п'ятеро людей, серед яких дитина.

Про це розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Telegram .

"Росіяни накрили фактично все місто "Градами" - пошкоджені житлові будинки та інші цивільні об'єкти, зокрема, лікарня", - повідомив він.

Серед п'ятьох поранених - 11-річна дитина. Усім постраждалим надали медичну допомогу. Їхній стан оцінюється як задовільний.

Фото: Росіяни обстріляли Торецька з "Градів" (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Ситуація у Донецькій області

Донецька область залишається епіцентром бойових дій. Так, запеклі бої продовжуються в районі Бахмута, а також поблизу Авдіївки та Мар'їнки. Ці населені пункти внаслідок атак російських окупантів зруйновано майже повністю.

Торецька з 2014 року віднесена до переліку міст та населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення. Місто неодноразово обстрілювалося російськими окупантами.

Нагадаємо, раніше армія РФ завдала ракетного удару по Костянтинівці Донецької області. Внаслідок атаки щонайменше одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

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