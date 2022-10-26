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Окупанти у Новій Каховці заварюють кришки люків через страх "українських ДРГ"

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Нова Каховка, Середа 26 жовтня 2022 15:35
Окупанти у Новій Каховці заварюють кришки люків через страх "українських ДРГ" Фото: Окупанти у Новій Каховці заварюють кришки люків через страх "українських ДРГ" (24tv ua)
Автор: Дмитро Браславський

В тимчасово окупованій Новій Каховці (Херсонська область) росіяни заварюють кришки люків, адже бояться "українських ДРГ".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Центру національного спротиву.

"Такі засоби безпеки свідчать про підготовку росіян до вуличних боїв у місті", - йдеться у повідомленні.

За наявною інформацією, триває розселення новоприбулих російських військових по квартирах порожніх помешкань, власники яких покинули місто через окупацію.

"Зауважимо, що масове заварювання люків наражає місцевих на небезпеку, адже перекриває комунальникам та пожежникам доступ до стратегічно важливих комунікацій", - додали в ЦНС.

Місцевих мешканців закликали евакуюватись, оскільки до моменту деокупації в Новій Каховці залишатись небезпечно.

Нагадаємо, що вранці 24 жовтня в тимчасово окупованій російськими військами Новій Каховці пролунали вибухи. Над одним із районів підіймається дим.

Раніше ЗСУ завдали удару по штабу окупантів у Новій Каховці.

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