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У Новій Каховці пролунали вибухи: є "приліт" (відео)

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Нова Каховка, Понеділок 24 жовтня 2022 11:46
У Новій Каховці пролунали вибухи: є "приліт" (відео) Фото: у Новій Каховці вранці 24 жовтня пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Вранці 24 жовтня в тимчасово окупованій російськими військами Новій Каховці пролунали вибухи. Над одним із районів піднімається дим.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

Як повідомляють очевидці, у місті спрацювала система протиповітряної оборони, потім пролунали вибухи від "прильотів".

Нагадаємо, сьогодні російські окупаційні війська оголосили про початок формування "територіальної оборони" у Херсоні.

Також ми писали, що в Херсонській області вбито російського військового спецназу Дениса Васильченка, який обіцяв "перебити всіх фашистів".

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Вибух Новая Каховка
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