У Новій Каховці пролунали вибухи: є "приліт" (відео)

Вранці 24 жовтня в тимчасово окупованій російськими військами Новій Каховці пролунали вибухи. Над одним із районів піднімається дим.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

Як повідомляють очевидці, у місті спрацювала система протиповітряної оборони, потім пролунали вибухи від "прильотів".

Нагадаємо, сьогодні російські окупаційні війська оголосили про початок формування "територіальної оборони" у Херсоні.

Також ми писали, що в Херсонській області вбито російського військового спецназу Дениса Васильченка, який обіцяв "перебити всіх фашистів".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.