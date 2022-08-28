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ВСУ нанесли удар по штабу оккупантов в Новой Каховке

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Новая Каховка, Воскресенье 28 августа 2022 14:50
ВСУ нанесли удар по штабу оккупантов в Новой Каховке Фото: ВСУ нанесли удар по штабу оккупантов в Новой Каховке (24tv ua)
Автор: Валерия Полищук

В воскресенье, 28 августа, Вооруженные силы Украины нанесли удар по заводу "Сокол" во временно оккупированной Новой Каховке. Там находится штаб российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение депутата Херсонского областного совета Сергея Хланя в Facebook.

"Хотя пропагандисты пишут, что их ПВО было четко слышно - в Новой Каховке рашисты получили очередной хлопок от ВСУ. Наши ударили по штабу, который орки обустроили на заводе "Сокол", - написал он.

Местные жители утверждают, что на заводе была военная база россиян и что в эту базу попало пять ракет.

Фото: ВСУ нанесли удар по штабу оккупантов в Новой Каховке (соцсети)

Напомним, ранее ВСУ нанесли удары по Дарьевскому мосту через реку Ингулец в Херсонской области.

Кроме того, ВСУ готовы к тому, что россияне попытаются "заменить" разрушенные мосты в Херсонской области и держат ситуацию под огневым контролем.

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Вооруженные силы Украины Новая Каховка Война России против Украины
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