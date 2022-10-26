Оккупанты в Новой Каховке заваривают крышки люков из-за страха "украинских ДРГ"

Во временно оккупированной Новой Каховке (Херсонская область) россияне заваривают крышки люков, потому что боятся "украинских ДРГ".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Центра национального сопротивления.

"Такие средства безопасности свидетельствуют о подготовке россиян к уличным боям в городе", - говорится в сообщении. По имеющейся информации, продолжается расселение новоприбывших российских военных по квартирам пустых помещений, владельцы которых покинули город из-за оккупации. "Заметим, что массовое заваривание люков подвергает местных опасности, ведь перекрывает коммунальщикам и пожарным доступ к стратегически важным коммуникациям", - добавили в ЦНС. Местных жителей призвали эвакуироваться, поскольку к моменту деоккупации в Новой Каховке оставаться опасно.