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Окупанти незадоволені темпами паспортизації, тому маніпулюють на найнеобхіднішому

Фото: окупанти незадоволені темпами паспортизації на захоплених територіях України (Getty Images)
Автор: Юлія Акимова, Наталія Гурковська

Окупанти незадоволені темпами примусової паспортизації на захоплених теренах України. Тому для примусу використовують доступ людини до соцдопомоги та необхідних послуг.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна: Від "референдуму" до мобілізації. Як та чим Росія шантажує українців в окупації.

"Вона у них скрізь дуже буксує. У тимчасово окупованих районах Херсонської та Запорізької області спостерігаємо особливо стійкий опір примусової паспортизації", - сказав заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Анатолій Стельмах у коментарі РБК-Україна.

За його словами, для примусу до отримання ворожого паспорта окупаційна влада використовує доступ людини до адміністративних послуг, соціальної допомоги, медичних послуг тощо.

Як повідомлялося, російські військові продовжують примусову паспортизацію серед українців на тимчасово окупованих територіях, вигадуючи нові способи шантажу.

При цьому віце-прем'єр-міністр Ірина Верещук звернулася із двома важливими заявами, вона закликала мешканців тимчасово окупованих районів не залишатися у контрольованих РФ населених пунктах і не брати російські паспорти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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