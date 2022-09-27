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Оккупанты недовольны темпами паспортизации, поэтому манипулируют на самом необходимом

Фото: оккупанты недовольны темпами паспортизации на захваченных территориях Украины (Getty Images)
Автор: Юлия Акимова, Наталия Гурковская

Оккупанты недовольны темпами принудительной паспортизации на захваченных территориях Украины. Поэтому для принуждения используют доступ человека к соцпомощи и необходимым услугам.

Об этом говорится в материале РБК-Украина: От "референдума" до мобилизации. Как и чем Россия шантажирует украинцев в оккупации.

"Она у них везде очень буксует. Во временном оккупированных районах Херсонской и Запорожской области наблюдаем особо стойкое сопротивление принудительной паспортизации", - сказал заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Анатолий Стельмах в комментарии РБК-Украина.

По его словам, для принуждения к получению вражеского паспорта оккупационные власти используют доступ человека к административным услугам, социальной помощи, медицинским услугам и т.д.

Как сообщалось, российские военные продолжают принудительную паспортизацию среди украинцев на временно оккупированных территориях, придумывая новые способы шантажа.

При этом вице-премьер-министр Ирина Верещук обратилась с двумя важными заявлениями, она призвала жителей временно оккупированных районов не оставаться в контролируемых РФ населенных пунктах и не брать российские паспорта.

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