Від "референдуму" до мобілізації. Як і чим Росія шантажує українців в окупації

Навіщо Путіну псевдореферендуми на окупованих територіях і яка доля чекає на українців, які беруть російські паспорти – докладніше у матеріалі РБК-Україна.

У Кремлі знову запустили формат т.зв. "референдумів", як це раніше було на інших територіях, які Москва вже окупувала. Захопивши Крим у 2014 році, росіяни відразу провели "голосування", за підсумками якого півострів у розумінні самих росіян нібито став частиною РФ.

З Донбасом, який частково перебуває в окупації з 2014 року, у Росії зволікали і не йшли на пряму анексію. Але там раніше проводили "референдуми" про т.зв. "незалежність" від України.

Після повномасштабного вторгнення путінські війська захопили частину Запорізької, Харківської та Херсонської областей. Про "голосування" тут не один місяць йшлося, але питання, яке пропишуть у "бюлетенях", у Москві довго не могли сформулювати.

Після вагомих успіхів ЗСУ на харківському напрямі, у Росії з подвоєною силою заговорили про "волевиявлення" там, де поки що присутня їхня армія. І буквально тоді ж Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію на "визвольну" війну.

Навіщо потрібні референдуми, чи це пов'язано з мобілізацією і що тягне за собою наявність в українця в окупації російського паспорта – у матеріалі РБК-Україна.

"Референдум": імітація демократії

Про проведення референдумів гауляйтери, які від імені окупантів керують захопленими росіянами територіями України, заговорили 19-20 вересня. Зрадники один за одним зверталися до місцевих жителів з однаковими повідомленнями про те, як вони ж – місцеві жителі, хочуть, щоб їхні будинки стали частиною РФ.

Раніше, говорячи про "референдуми", ніхто зі зрадників не міг точно описати, що він за собою веде – приєднання до РФ, автономію, з'єднання з іншими окупованими територіями або щось інше. Але одного дня всі раптом визначилися.

Буквально за кілька днів, 24 вересня, у російських ЗМІ з'явилася новина про нібито проведене напередодні опитування – за один день, 23 вересня, співробітники ІНСОМАР (Інститут соціального маркетингу, - ред.) телефонували по тисячі осіб з кожної окупованої української території, встигли якимось чином обробити отримані дані і вийшли з результатами.

Цифри вийшли неприродно величезними навіть для розпропаганди. На Херсонщині за приєднання до Росії нібито висловилося 83% опитаних, у Запорізькій – 84%, у т.зв. "ДНР" - 94%, а в т.зв. "ЛНР" – цілих 97%. Звичайно, ці дані нічим не підтверджуються. Крім того, говорити про якийсь адекватний результат будь-якого опитування людей, які перебувають в окупації, немає жодного сенсу.

Херсонців змушують йти на референдум (Фото: GettyImages)

Проте 23 вересня у захоплених українських містах стартував чотириденний "референдум". У мережі почали з'являтися перші відео голосування. У деяких місцях ще намагалися облаштувати "дільниці" для сюжету російських телеканалів, десь людей просили голосувати "на колесиках", розташувавшись просто у дворах житлових будинків. В одному з окупованих сіл зняли жінку, яка йде вздовж будинків із мегафоном та просить місцевих жителів брати участь у референдумі.

Часто окупанти ходили будинками, зазвичай, у супроводі озброєних бойовиків. У деяких випадках їм могли не відчинити двері або обмазати ручку солідолом, і цього було достатньо, щоб загарбники пішли. Але це працювало не завжди. Мер окупованого Мелітополя Іван Федоров розповів РБК-Україна, як росіяни змусили проголосувати місцеву мешканку за п'ятьох людей.

"Просто солдати зайшли до літньої кухні однієї з бабусь, нібито член комісії каже: "Вас має бути п'ятеро людей", вона каже: "Я орендонаймач, я не знаю", а їй відповідають: "Ну, добре, значить, голосуватимете за п'ятьох за списком". І сидять люди з автоматами", – сказав Федоров.

У цьому випадку відмова від "голосування" може мати найсумніші наслідки. Звичайно ж, не можна виключати й того, що в окупації перебувають люди, які голосують за "приєднання" до Росії свідомо. Крім того, сама процедура референдуму є нелегітимною і не може бути визнана жодною цивілізованою державою. З урахуванням кількості людей, що виїхали, явного опору, небезпеки, яка існує в будь-якому прифронтовому місті і, власне, самого факту окупації, говорити про якусь легітимність неможливо.

За словами директора з адвокації Центру прав людини ZMINA Олени Луньової, "референдум" цікавить лише саму Росію, яка намагається нав'язати Україні власну "російську демократію". Сценарій, яким сьогодні йдуть загарбники з РФ, фактично нічим не відрізняються від тих, які вони розігрували в інших країнах. З різницею в тому, що на Україну Росія напала відкрито.

"Їм важливо показати цю псевдолегітимність, щоб потім сказати: "Не все так однозначно. Ми ж не зовсім захопили, референдум провели, забезпечили нашим громадянам безпечні умови для волевиявлення". Тобто ми знаємо всі ці умовні конструкції, які дозволять їм так би мовити. Це такий російський фірмовий почерк", – сказала Луньова РБК-Україна.

Після "референдумів", показавши цифри, які, за інформацією СБУ, вже "намальовані", в Росії, зважаючи на все, проведуть усі необхідні їхньому законодавству процедури для приєднання частини України до РФ.

Для російського пересічного глядача ця історія матиме такий вигляд – "українці виявили волю приєднатися до нас, а ми, звичайно ж, не відмовляємо". Зрозуміло, цей крок Путіна ще більше посилить санкційний тиск на агресора і цілком імовірно, що остаточно закриє питання можливості мирних переговорів з Кремлем.

Мобілізація: набір живої сили

Через день після того, як гауляйтери оголосили про "референдуми", Путін оголосив про мобілізацію. За його промовою було важко зрозуміти, навіщо він на це йде, якщо російська армія має успіхи в Україні, просування йде за планом, а "важкі бої" проходять лише по одному з напрямків.

Не додавали розуміння і явно занижені в рази цифри про втрати особового складу РФ, які презентували глава міноборони Шойгу. І, зрозуміло, про поразку окупантів на Харківському напрямку російським диктатором та його підлеглим згадано не було.

Путін, говорячи про погрози "територіальної цілісності країни", заявив, що Росія застосує всі засоби захисту. У контексті псевдореферендумів, що готуються, і подальшого можливого приєднання частини України до Росії стає очевидно, що будь-які наступні дії ЗСУ на окупованих РФ територіях будуть розглядатися Путіним як зазіхання на цілісність самої Росії. Принаймні, поки що так випливає з його слів.

Чи зіграє це якусь роль на полі бою – невідомо, але мобілізація в Росії вже триває повним ходом. Замість 300 тисяч резервістів, судячи з численних скарг самих росіян, до лав їх армії набирають усіх підряд. Багато російських чоловіків намагаються терміново бігти за кордон, а опозиційно налаштовані громадяни влаштовують мітинги – численні і не дуже.

Росіянам не вистачає військових для війни в Україні (Фото: GettyImages)

Враховуючи, що заяви про "референдуми" та мобілізацію пролунали одна за одною, постало питання, чи будуть закликати на війну на російській стороні українців, які перебувають в окупації. Фактично для примусу брати участь у війні Росії не потрібна навіть умовна легітимність. Наприклад, в окупованих раніше областях України росіяни забирали чоловіків просто з вулиць, змушуючи брати участь у війні. Існує безліч свідчень, які говорять про те, що окупанти змушували йти на фронт усіх, обіцяючи за це нібито величезні виплати.

Крім того, відразу після оголошення про "референдуми" колаборанти заявили про формування "добровольчих загонів". У Мелітополі такий загін уже набирається.

"Вже сказали, Балицький (гауляйтер із Запорізької області - ред.) сказав, що формуватимуть добровольчий батальйон із трьох тисяч, і видав уже якийсь "указ". Які критерії? Хай виловлюватимуть усіх чоловіків і всі", - пояснив Федоров. .

На думку Луневої, мобілізація на захоплених українських землях потрібна росіянам не стільки, щоб закрити свої проломи, скільки для того, щоб убити якнайбільше українців.

"У нас є всі підстави вважати, що ця війна має геноцидний характер. Що Росія з нами воює і воює на наше знищення, на знищення українських громадян. Росії все одно, яким чином українці вмирають", - зазначила правозахисниця.

Президент України Володимир Зеленський також вважає, що мобілізація потрібна Путіну для знищення корінних народів Криму, Кавказу та Сибіру.

Це ще один елемент геноцидної політики Росії, ще одна причина для негайної і жорсткої реакції всього світу. На території самої Росії відбувається те саме – це прорахована імперська політика. Це удар по народах, наприклад, Дагестану, та й усього Кавказу, по корінних народах Сибіру та інших територіях", - сказав президент у своєму щоденному зверненні.

Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у коментарі РБК-Україна також вказує на погрози для місцевих з боку окупантів. "В останні дні ми отримуємо численні звернення від херсонців про те, який тиск окупанти чинять на людей. Зі зброєю в руках ходять по домівках. Ловлять людей на вулицях. Силою та погрозами змушують голосувати. Багатьом з тих, хто проти або відмовляється голосувати – заявляють , що у них є 24 години, щоби виїхати”, – розповідає Янушевич.

Якщо чоловік, піддавшись погроз виїхати за 24 години, вирішує залишити окуповану територію, на кордоні його затримують та мобілізують. Та сама доля чекає і на тих, хто голосує "за" і має російський паспорт.

Паспортизація : експорт "руського миру"

В окупованих територіях українців, м'яко кажучи, змушують брати російський паспорт. Спочатку мешканцям Донбасу видавали "паспорти" так званих "ЛДНР". Їхня наявність була основною умовою отримання згодом і російського документа.

Сам по собі паспорт РФ давав для людини, яка перебувала в окупації і з якихось причин не виїхала на підконтрольну Україні територію, більше можливостей, у яких її штучно обмежували.

У той же час "паспорт ЛДНР" був офіційним лише в межах квазіреспублік і там , де саму легітимність незаконних формувань визнали – здебільшого це раніше захоплені та контрольовані Росією території інших країн.

У квітні 2019 року Путін видав указ про спрощення процедури набуття російського громадянства. Для цього вже не потрібно було мати паспорт ЛДНР. За інформацією кремлівських ЗМІ, близько 700 тисяч мешканців Донбасу отримали російські паспорти. Достовірність цих даних перевірити важко.

На сьогоднішній день примусова паспортизація продовжується. На думку заступника міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Анатолія Стельмаха, росіяни, незважаючи на звіти, розчаровані темпами паспортизації.

"Вона у них скрізь дуже буксує. У тимчасово окупованих районах Херсонщини та Запорізької області спостерігаємо особливо стійкий опір примусової паспортизації. Для примусу до отримання ворожого паспорта окупаційна влада використовує доступ людини до адміністративних послуг, соціальної допомоги, медичних послуг тощо", – сказав Стельмах у коментарі РБК-Україна.

Також відомо про випадки, коли аграріям Херсонської області в окупації відмовляли у підписанні документа на оренду земель без російського паспорта.

Українцям варто уникати одержання російських паспортів (Фото: GettyImages)

Наявність російського паспорта у мешканця окупованої частини України практично гарантує мобілізацію. Людина вже не може виїхати на підконтрольну українським військам та владі територію і, крім того, матиме проблеми із законом – за набуття російського громадянства і тим більше за вступ до лав армії Росії українця буде звинувачено у державній зраді.

У профільному міністерстві закликають у жодному разі не брати російські документи і не передавати власні паспортні дані. Але навіть відмова від отримання паспорта не дає 100% гарантії, що мешканця окупованих територій не мобілізують. Росіяни мають певний "ресурс" на захоплених територіях і активно його використовують, незважаючи на те, що багато місцевих жителів не мають російських документів. У тому ж Маріуполі чоловікам із місцевою пропискою відмовляють у виїзді та змушують "захищати" рідне місто.

"Декого чоловіків затримували, у них був український паспорт та місце проживання – Маріуполь, їх завертали і казали: "Все, бери в руки зброю, захищатимеш, звільнятимеш своє місто". Там було по-різному, у різних регіонах", – розповіла Луньова.

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На сьогоднішній день Росія дуже чітко дає зрозуміти, що не цінує нічиї життя – ні чужих громадян, ні власних. Кремль, маючи повну автократію, видає необхідні йому укази та закони, які передбачають повну свободу правлячої верхівки та фактичну в'язницю громадянам РФ.

Проте самому уряду РФ виявилося цього замало. Громадян, які будуть у повному підпорядкуванні, потрібно більше, а перебувати вони мають у якомога більшій кількості сусідніх, а, можливо, і не лише сусідніх країн.

Очевидно, що наявність паспорта громадянина Росії – це фактична згода на те, що життя людини їй більше не належить. Тому треба уникати подібної долі будь-якими способами. Інакше рано чи пізно Росія прийде "рятувати" або змусить "рятувати" путінську "батьківщину".