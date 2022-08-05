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Оккупанты придумали новые способы шантажа для "паспортизации" украинцев, - разведка

Новина українською →
Пятница 05 августа 2022 13:22
Оккупанты придумали новые способы шантажа для "паспортизации" украинцев, - разведка Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские военные продолжают принудительную паспортизацию среди украинцев на временно оккупированных территориях. Придумали новые способы шантажа.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки МО.

К каким новым способам шантажа прибегла Россия:

  • для жителей Мелитополя объявили "новые правила" по "земельным паям";

"При этом лица, у которых до сих пор действуют вверх аренды на земельные паи, должны перезаключать его на новые. У лиц, у которых срок договора истек, должны на основании полученного российского паспорта и в соответствии с российским законодательством заключить новый договор", - пишет разведка.

В случае завершения срока договора могут лишить права собственности на владение земельными паями.

  • с начала сентября оккупанты планируют заставить украинцев перейти на номерные знаки российского образца. Переоформление будет происходить только при наличии российского паспорта;

"На выезде из города на блок-постах оккупанты продолжают осуществлять проверки мужчин, в частности осматривать на предметы татуировок. Таким образом, меры рашистов направлены на паспортизацию населения и присвоении имущества лиц, уехавших на подконтрольные Украине территории", - добавляет разведка.

  • на временно оккупированных территориях Херсонской области оккупанты призывают сельхозпроизводителей регистрировать деятельность и платить "налоги" по законодательству России. В случае отказа, украинцев могут лишить права собственности земельными участками;

"В городе Каменское оккупационная администрация проводит мероприятия по переводу деятельности местного бизнеса на налоговые стандарты согласно законодательству РФ. Представителям бизнеса и само занятому населению были вручены соответствующие письма. Основным требованием деятельности бизнеса является наличие гражданства РФ", - отмечает разведка.

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