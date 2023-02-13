UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти нарощують угруповання військ у Сєвєродонецьку і заселяють порожні будинки.

Фото: окупанти нарощують угруповання військ у Сєвєродонецьку (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Окупанти підвищують угруповання військ у тимчасово окупованому Сєвєродонецьку Луганської області.

Про це заявив голова Сєвєродонецької військової адміністрації Олександр Стрюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

"У місті з'являється все більше і більше нових людей. Помітна поява переодягнених військових або заїзд просто військових, які приїжджають за провізією", – зазначив Стрюк.

За його словами, окупанти намагаються облаштувати вцілілі будинки для проживання військових. Частини кварталів – підключити до електрики. Завозять модульні котельні, які кустарно намагаються приєднати до мереж. Але ж на 60-80% міста залишається без комунікацій.

Він також зазначив, що у навколишніх селах російські військові заселилися практично у всі будинки. Зараз важко оцінити точну кількість новоприбулих, але можна припустити, що йдеться про тисячі людей.

Нагадаємо, хворих мешканців Сєвєродонецька відправляють додому, оскільки приміщення лікарні готують під хірургію для військових РФ.

Також ми писали, що росіяни продовжують заселяти своїх військових у порожні квартири та будинки в окупованому Сєвєродонецьку (Луганська область).

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
СєвєродонецькВторгнення Росії до УкраїниВійська РФ