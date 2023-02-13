Окупанти нарощують угруповання військ у Сєвєродонецьку і заселяють порожні будинки.

Про це заявив голова Сєвєродонецької військової адміністрації Олександр Стрюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Радіо Свобода ".

"У місті з'являється все більше і більше нових людей. Помітна поява переодягнених військових або заїзд просто військових, які приїжджають за провізією", – зазначив Стрюк.

За його словами, окупанти намагаються облаштувати вцілілі будинки для проживання військових. Частини кварталів – підключити до електрики. Завозять модульні котельні, які кустарно намагаються приєднати до мереж. Але ж на 60-80% міста залишається без комунікацій.

Він також зазначив, що у навколишніх селах російські військові заселилися практично у всі будинки. Зараз важко оцінити точну кількість новоприбулих, але можна припустити, що йдеться про тисячі людей.