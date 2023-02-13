Оккупанты наращивают группировку войск в Северодонецке и заселяют пустующие дома

Об этом заявил глава Северодонецкой военной администрации Александр Стрюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Радио Свобода ".

"В городе появляется все больше и больше новых людей. Заметно появление переодетых военных или заезд просто военных, приезжающих за провизией", – отметил Стрюк.

По его словам, оккупанты пытаются обустроить уцелевшие дома для проживания военных. Части кварталов – подключить к электричеству. Завозят модульные котельные, которые кустарно пытаются подсоединить к сетям. Но на 60-80% города остается без коммуникаций.

Он также отметил, что в окрестных селах российские военные заселились практически во все дома. Сейчас трудно оценить точное количество вновь прибывших, но можно предположить, что речь идет о тысячах человек.