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Оккупанты наращивают группировку войск в Северодонецке и заселяют пустующие дома

Фото: оккупанты наращивают группировку войск в Северодонецке (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Оккупанты увеличивают группировку войск во временно оккупированном Северодонецке Луганской области.

Об этом заявил глава Северодонецкой военной администрации Александр Стрюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

"В городе появляется все больше и больше новых людей. Заметно появление переодетых военных или заезд просто военных, приезжающих за провизией", – отметил Стрюк.

По его словам, оккупанты пытаются обустроить уцелевшие дома для проживания военных. Части кварталов – подключить к электричеству. Завозят модульные котельные, которые кустарно пытаются подсоединить к сетям. Но на 60-80% города остается без коммуникаций.

Он также отметил, что в окрестных селах российские военные заселились практически во все дома. Сейчас трудно оценить точное количество вновь прибывших, но можно предположить, что речь идет о тысячах человек.

Напомним, больных жителей Северодонецка отправляют домой, поскольку помещение больницы готовят под хирургию для военных РФ.

Также мы писали, что россияне продолжают заселять своих военных в пустые квартиры и дома в оккупированном Северодонецке (Луганская область).

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