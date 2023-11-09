Окупанти намагаються штурмувати на декількох напрямках: яка ситуація на фронті

Так, на Бахмутському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районах Богданівки, Хромового, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де наші воїни відбили близько 30 атак противника.

Також ЗСУ продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області. Завдають ворогу втрат у живій силі та техніці. Закріплюються на досягнутих рубежах.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію. Завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога.

А на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Однак наші воїни стійко тримають оборону.

Безуспішними для окупантів були наступальні дії в районах Керамік, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області, де підрозділами Сил оборони України було відбуто понад 10 атак ворога.

На Маріїнському напрямку росіяни вели безуспішні штурмові дії в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де наші воїни відбили понад 20 атак ворога.

На Шахтарському напрямку ворог теж вів безуспішні штурмові дії в районах Старомайорського та південніше Пречистівки Донецької області.

І на Куп'янському напрямку окупанти вели безуспішні штурмові дії в районі Синьківки Харківської області, де наші воїни відбили 6 атак.

Також на Лиманському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районі Новоєгорівки Луганської області.

Ситуація на фронті та втрати РФ

Наші захисники відбили 30 атак противника на Бахмутському напрямку, наносять вогневе ураження по тилах противника на Херсонському напрямку, та уразили 8 артилерійських засобів противника.

Крім цього, українські війська продовжують наступальні операції на Мелітопольському напрямі. Попередньо, українські сили за підтримки бронетехніки продовжували атаки поблизу Роботиного та Вербового протягом останніх кількох днів.

Втрати Росії у війні в Україні на середу, 9 листопада, склали 1080 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 308 720 військових. Крім того, ЗСУ знищили 36 артсистем та підбили 15 танків.