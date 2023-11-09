Ситуація на фронті сьогодні 9 листопада

Наші захисники відбили 30 атак противника на Бахмутському напрямку, наносять вогневе ураження по тилах противника на Херсонському напрямку, та уразили 8 артилерійських засобів противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ .

Російські обстріли

Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 2 ракетних та 48 авіаційних ударів, здійснив 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Також, російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Україні, застосувавши по одній керованій авіаційній ракеті Х-59 та Х-31. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено ракету Х-59.

Авіаційних ударів зазнали:

Петропавлівка Харківської області;

Спірне, Андріївка, Диліївка, Авдіївка, Новобахмутівка, Олександропіль, Новокалинове, Мар’їнка, Новомихайлівка, Єлізаветівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області,

Новоіванівка Запорізької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на фронтах

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі населеного пункту Синьківка Харківської області, де наші захисники відбили 6 атак противника.

На Лиманському напрямку противник вів штурмові дії біля Новоєгорівки Луганської області, успіху не мав.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили близько 30 атак противника в районах Богданівки, Хромового, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. В свою чергу, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші захисники стійко тримають оборону та завдають окупантам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах населених пунктів Керамік, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області. Тут Сили оборони відбили понад 10 атак ворога.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де українські воїни відбили понад 20 атак.

На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Старомайорського та південніше Пречистівки Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

Наступ ЗСУ

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Втрати ворога

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 8 артилерійських засобів, 3 склади боєприпасів, 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 3 засоби протиповітряної оборони, радіолокаційну станцію, 3 станції радіоелектронної боротьби та ще по одну важливу ціль противника.

Нагадаємо, що загальна кількість втрат російської армії від початку вторгнення складає 307 640 військових.