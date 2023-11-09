Оккупанты пытаются штурмовать на нескольких направлениях: какая ситуация на фронте

Так, на Бахмутском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районах Богдановки, Хромового, Клещиевки и Андреевки Донецкой области, где наши воины отразили около 30 атак противника.

Также ВСУ продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области. Наносят врагу потери в живой силе и технике. Закрепляются на достигнутых рубежах.

В Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию. Наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага.

А на Авдеевском направлении враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Однако наши воины стойко держат оборону.

Безуспешными для оккупантов были наступательные действия в районах Керамик, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области, где подразделениями Сил обороны Украины было произведено более 10 атак врага.

На Мариинском направлении россияне вели безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где наши воины отразили более 20 атак врага.

На Шахтерском направлении враг тоже вел безуспешные штурмовые действия в районах Старомайорского и южнее Пречистовки Донецкой области.

И на Купянском направлении кафиры вели безуспешные штурмовые действия в районе Синьковки Харьковской области, где наши воины отразили 6 атак.

Также на Лиманском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районе Новоегоровки Луганской области.

Ситуация на фронте и потери РФ

Наши защитники отбили 30 атак противника на Бахмутском направлении, наносят огненное поражение по тылам противника на Херсонском направлении и поразили 8 артиллерийских средств противника.

Кроме того, украинские войска продолжают наступательные операции на Мелитопольском направлении. Предварительно, украинские силы при поддержке бронетехники продолжали атаки вблизи Работино и Вербового за последние несколько дней.

Потери России в войне в Украине на среду, 9 ноября, составили 1080 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 308 720 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 36 артсистем и подвели 15 танков.