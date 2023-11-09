ЗСУ атакують поблизу Роботиного та Вербового: карти ISW

Українські війська продовжують наступальні операції на Мелітопольському напрямі. Попередньо, українські сили за підтримки бронетехніки продовжували атаки поблизу Роботино та Вербового протягом останніх кількох днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW) .

Операція №1 - Луганська область

За словами ISW, 8 листопада російські війська продовжили локальні наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна, але не досягли будь-яких підтверджених успіхів.

Український Генштаб повідомив, що українські війська відбили російські атаки поблизу Сіньківки, Іванівки, Берестового, Новоєгорівки та Серебрянського лісництва.

Представник командування сухопутних військ України підполковник Володимир Фітьо заявив, що російські війська на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках втратили 1826 осіб особового складу та 200 одиниць військової техніки, включаючи 22 танки та 54 бойові броньовані машини, у період з 1 по 6 листопада.

Міністерство оборони Росії (МО) заявило, що елементи російського Західного угруповання військ відбили дві атаки українських військ на південний схід від Куп'янська в районі Тимківки 8 листопада.

Операція №2 - Донецька область

Генштаб повідомив, що українські війська продовжили штурмові операції на південь від Бахмута 8 листопада, відбили російські атаки поблизу Богданівки, Хромового, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки.

Інститут повідомив, що російські війська продовжили наступальні операції поблизу Бахмута і, як повідомляється, просунулися 8 листопада. Російські блогери стверджували, що російські війська трохи просунулися від Берхівки у напрямку Богданівки.

Російський блогер стверджував, що російські війська також успішно контратакували поблизу Кліщіївки, а інший блогер стверджував, що російські війська повернулися до населеного пункту. Однак ISW не спостерігала візуальних підтверджень цих тверджень.

За словами ISW, російські війська продовжили наступальні операції в районі Авдіївки і, як повідомляється, просунулися 8 листопада.

Генштаб повідомив, що українські війська відбили російські атаки поблизу Кераміка, Степового, Авдіївки, Тоненького та Первомайського.

Російські блогери стверджували, що російські війська в районі Водяного чинять тиск на українські сили у напрямку Сєверного та Первомайського.

Російський військовий блогер стверджував, що російські війська просунулися на позиції за 400 метрів від південного кордону Авдіївки, але ISW не спостерігала візуальних підтверджень цього твердження.

Російські джерела продовжували стверджувати, що російські війська просунулися поблизу залізничної лінії поблизу Степового, але українські джерела заявили, що російські війська зазнали великих втрат при цьому просуванні.

Представник Українського Таврійського угруповання військ полковник Олександр Штупун заявив 7 листопада, що російські війська в районі Авдіївки втратили 585 осіб особового складу минулої доби внаслідок атак легкої піхоти без підтримки бронетехніки.

Українські офіційні особи вказали, що російські війська, як і раніше, віддані наступу в Авдіївці, незважаючи на високі втрати та несприятливу погоду. Представник українських військових Антон Коцукон заявив, що російські війська зосередили 40 000 "резервістів" у напрямку до Авдіївки, хоча неясно, скільки з цього персоналу задіяно в наступальних операціях.

Українські офіційні особи підтвердили цю кількість російських військ у районі Авдіївки. Коцукон заявив, що російські війська останнім часом атакують групами по 10-20 осіб та використовують велику кількість безпілотних літальних апаратів для виявлення українських елементів контрбатарейної боротьби.

Голова військової адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш заявив, що російські війська, ймовірно, готові провести третю хвилю штурмів Авдіївки, але погода буде перешкоджати використанню російської техніки.

Повідомляється, що українські війська досягли незначних успіхів під час контратак під Авдіївкою 8 листопада. Російський блогер заявив, що українські війська досягли часткового успіху під час контратаки на російські позиції біля Водяного.

За словами інституту, російські війська продовжували наступальні операції на захід та південний захід від Донецька, але 8 листопада не просунулися вперед. Генштаб повідомив, що російські війська провели безуспішні наступальні операції поблизу Мар'їнки та Новомихайлівки.

Російські війська провели наступальні операції у західній частині Донецької області 8 листопада і нещодавно просунулися вперед. Відеозапис із геолокацією, опублікований 6 листопада, показує, що російські війська просунулися на північ від Нікольського.

Російські джерела робили аналогічні заяви про російські досягнення в цьому районі та стверджували, що додаткові бойові дії ведуться в районі дачі на захід від Нікольського і що бойові дії поблизу Вугледара активізувалися останніми днями.

Українські війська 8 листопада не проводили жодних заявлених чи підтверджених наступальних операцій на західних та південно-західних околицях Донецька чи у західній частині Донецької області.

"Південна вісь"

Представник Східного угруповання військ Росії Олег Чехов заявив, що 8 листопада російські війська відбили атаки українських військ у прикордонному районі Донецько-Запорізької області поблизу Старомайорська.

За словами ISW, 8 листопада російські війська провели безуспішні атаки у районі кордону Донецької та Запорізької областей. Генштаб повідомив, що російські війська провели безуспішні атаки поблизу Старомайорська та на південь від Пречистівки.

Російський військовий блогер заявив, що одна з російських мотострілецьких дивізій діє в районі кордону Донецької та Запорізької областей.

ISW повідомив, що українські війська продовжували контрнаступальні операції у західній частині Запорізької області, але 8 листопада не зробили жодних заявлених чи підтверджених успіхів.

Генштаб повідомив, що українські війська продовжують наступальні операції у Мелітопольському напрямку.

Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська відбили українські атаки поблизу Роботиного та Новопрокопівки.

Відомий російський блогер заявив, що українські війська намагаються захопити невказані висоти на північний захід від Вербового, де російські війська відступили з кількох позицій.

Російські блогери стверджували, що українські сили за підтримки бронетехніки продовжували атаки поблизу Роботиного та Вербового протягом останніх кількох днів.

ISW повідомив, що 8 листопада російські війська провели безуспішні наземні атаки у західній частині Запорізької області. Український генштаб повідомив, що російські війська не вели наступальних дій у Запорізькому напрямку.

Російські ЗМІ заявили, що російські війська 7 листопада контратакували поблизу Вербового.

Російські блогери стверджували, що українські війська зберігають позиції на східному (лівому) березі Херсонської області та, як повідомляється, просунулися у районі Кринків 8 листопада.

7 та 8 листопада російські блогери стверджували, що українські війська зберігають позиції у центрі Кринків.

8 листопада кілька російських військових блогерів заявили, що українські війська просунулися вперед у районі Кринків. 7 листопада один російський військовий блогер заявив, що українські війська "повзуть" уперед зі швидкістю один метр на день. Інший російський військовий блогер 8 листопада заявив, що українські війська також атакували поблизу Пойми, Пищанівки та Підступного.

Відомі російські блогери стверджували, що українські війська продовжують перекидати особовий склад задля посилення українських позицій на східному березі.

Голова окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо заявив 8 листопада, що російські кошти ППО збили три українські ракети над окупованим Генічеським районом Херсонської області. Російський військовий блогер заявив, що українські війська націлилися на Крим.

7 листопада російський блогер, пов'язаний з Кремлем, заявив, що російські системи протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби (РЕБ) збили 17 українських безпілотників, переважно націлених на аеродроми Бельбек і Саки в окупованому Криму.