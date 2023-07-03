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Оккупанты пытаются вернуться на позиции возле Антоновского моста, - Гуменюк

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Херсон, Понедельник 03 июля 2023 09:58
Оккупанты пытаются вернуться на позиции возле Антоновского моста, - Гуменюк Фото: оккупанты пытаются вернуться на позиции возле Антоновского моста (видео t me nexta_live)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты пытаются вернуться на позиции возле Антоновского моста. И хотя ВСУ постоянно их зачищает, враг снова туда возвращается, пытаясь увеличить количество обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк во время телемарафона.

"Враждебные позиции мы зачищаем, а враг с удивительным упрямством возвращается на них и пытается развернуть снова, потому что им нужно выполнять их приказ и симитировать хоть какую-то бурную деятельность, которую они не могут продемонстрировать, например, на Запорожском и восточном направлении", - отметила она.

Кроме того, российские войска оказывают мощное сопротивление, пытаясь увеличить количество обстрелов.

"За минувшие сутки - за световой день было почти 50 обстрелов, а ночью около - 40. Враг также снова применяет авиацию - управляемые авиабомбы за прошедшие сутки уже были направлены и на сам Херсон", - рассказала Гуменюк.

Удары по Антоновскому мосту

19 июля 2022 года Антоновский был обстрелян. После этого стало известно, что мост поврежден, но пригоден для эксплуатации. Позже жителей Херсона предупредили, что ездить по мосту небезопасно, а оккупационная "власть" Херсона, тогда город еще был оккупирован РФ, объявила о "временном ограничении движения" по путепроводу.

А в ночь на 27 июля 2022 года ВСУ нанесли очередной удар по Антоновскому мосту в Херсоне. Движение по путепроводу было перекрыто.

Также украинские военные в ночь на 14 августа 2022 года в очередной раз ударили по Антоновскому мосту в Херсоне.

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