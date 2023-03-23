Окупанти намагаються обійти Авдіївку і тиснуть на лівий фланг, - DeepState

На Авдіївському відрізку фронту точаться бої біля Красногорівки. Зазначається, що війська РФ за останні дні мають успіх на захід від Новобахмутівки. Водночас українські захисники відбивають усі спроби ворога підійти до Сєверного чи 9-го кварталу Авдіївки.

Російські загарбники відновили штурмові дії на Первомайське. Також продовжуються бої за Мар'їнку, яку Росармія намагається захопити вже 14 місяців.

За словами аналітиків, зараз на флангах Авдіївського плацдарму, де інтервенти концентрують удари, складається "дуже важка ситуація", і "саме лівий фланг зараз виглядає більш уразливим".

Ситуація на Авдіївському напрямку (фото: скрін deepstatemap.live)

На Бахмутській ділянці фронту ситуація суттєво не змінилася. Усі спроби військ РФ зайняти трасу біля Хромового не мали успіху.

Окупанти активно застосовують у Бахмуті штурмові підрозділи для просування у бік центру міста. При цьому у звіті зазначається, що за минулу добу не фіксуються суттєві зміни на цьому напрямку.

Ситуація на Бахмутському напрямку (фото: скрін deepstatemap.live)

На Сватівському відрізку фронту в Луганській області продовжуються локальні бої на ділянці від районної н.п.Площанка до півдня н.п. Діброва.

Зазначається, що війська РФ особливо сильно атакують у лісах Кремінної. Разом з тим, істотних змін не відбулося.

Ситуація на лінії Сватове - Кремінна (фото: скрін deepstatemap.live)

Ситуація на інших напрямках

На Запорізькій та Таврійській ділянках фронту, а також на півночі України біля кордону з Білоруссю - без змін.