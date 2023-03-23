Окупанти намагаються обійти Авдіївку і тиснуть на лівий фланг, - DeepState

В Донецькій області на Авдіївському напрямку російські окупанти намагаються обійти та оточити місто, яке не можуть взяти штурмовими атаками "в лоб", і значно посилюють тиск на флангах цього плацдарму.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на оновлені дані інтерактивної карти DeepState.
На Авдіївському відрізку фронту точаться бої біля Красногорівки. Зазначається, що війська РФ за останні дні мають успіх на захід від Новобахмутівки. Водночас українські захисники відбивають усі спроби ворога підійти до Сєверного чи 9-го кварталу Авдіївки.
Російські загарбники відновили штурмові дії на Первомайське. Також продовжуються бої за Мар'їнку, яку Росармія намагається захопити вже 14 місяців.
За словами аналітиків, зараз на флангах Авдіївського плацдарму, де інтервенти концентрують удари, складається "дуже важка ситуація", і "саме лівий фланг зараз виглядає більш уразливим".
Ситуація на Авдіївському напрямку (фото: скрін deepstatemap.live)
На Бахмутській ділянці фронту ситуація суттєво не змінилася. Усі спроби військ РФ зайняти трасу біля Хромового не мали успіху.
Окупанти активно застосовують у Бахмуті штурмові підрозділи для просування у бік центру міста. При цьому у звіті зазначається, що за минулу добу не фіксуються суттєві зміни на цьому напрямку.
Ситуація на Бахмутському напрямку (фото: скрін deepstatemap.live)
На Сватівському відрізку фронту в Луганській області продовжуються локальні бої на ділянці від районної н.п.Площанка до півдня н.п. Діброва.
Зазначається, що війська РФ особливо сильно атакують у лісах Кремінної. Разом з тим, істотних змін не відбулося.
Ситуація на лінії Сватове - Кремінна (фото: скрін deepstatemap.live)
На Запорізькій та Таврійській ділянках фронту, а також на півночі України біля кордону з Білоруссю - без змін.
Раніше у звіті ISW вказувалося, що спроба стрімкого наступу військ РФ на Авдіївку коштувала окупантам великих втрат та не змогла відтягнути частини ЗСУ з інших напрямків.
Нагадаємо, перед цим у Силах оборони розкрили основний задум Кремля щодо Авдіївки та плани окупантів взяти місто в кільце, у спробі локалізувати сили ЗСУ, які там знаходяться.
Додамо, нещодавно в Авдіївці місцева влада закликала мешканців терміново евакуюватися, оскільки російські загарбники постійно завдають ударів по цивільній інфраструктурі та житловим кварталам.
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