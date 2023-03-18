"Хочуть взяти в кільце": в Силах оборони розкрили основний задум Кремля щодо Авдіївки

Російське командування зосереджене на тому, аби взяти в кільце Авдіївку. Саме місто їм не потрібне, але ворог хоче локалізувати українські Сили оборони, які там знаходяться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку полковника Олексія Дмитрашківського в ефірі телемарафону.

Так, протягом минулої доби ворог 21 раз спробував атакувати позиції в районі Авдіївки та Мар'їнки, але взагалі безрезультатно.

"На жодному з бойових рубежів вони не досягли успіху. Вночі ворог взагалі перестав атакувати. Напевно, це пов'язано з чисельними втратами", - каже Дмитрашківський.

За його словами, лише за вчорашній день противник втратив близько двох рот особового складу вбитими та пораненими.

"Натомість стало відомо, що в районі Авдіївки та Мар'їнки в підрозділ 155-ї бригади морської піхоти ЗС РФ долучили ще підрозділ російського спецназу 98-ї десантно-штурмової бригади. Це таке собі підсилення, але морально-психологічний стан даного підрозділу рівний нулю. Тому що зможе зробити цей спецпідрозділ не відомо", - зауважив Дмитрашківський.

Він зазначив, що на Авдіївському напрямку російські війська досить сильно намагалася атакувати два тижні тому, але зазнали досить значних втрат в живій силі та техніці.

"Відповідно їм потрібен час для відновлення. Підрозділ 98-ї бригади, як відомо, з останніх резервів боєздатних на даному напрямку", - сказав Дмитрашківський.

Він додав, що ворог на цьому напрямку дещо знизив свою активність, спостерігається накопичення сил і засобів РФ.

"Але, для російських військових пенсіонерів, які знаходиться в Кремлі, для них основним задумом є взяття в кільце Авдіївки. Саме місто їм не потрібне, а їм треба локалізувати всі сили оборони, які знаходяться в цьому місті. Поки що всі ці спроби марні, і власне, очікуємо, що буде далі. Але з огляду на все помітно, що ворог уже досить виснажений", - підсумував Дмитрашківський.

Нагадаємо, що російська армія постійно тероризує обстрілами Авдіївку, внаслідок чого місто майже повністю зруйноване.

Додамо, нещодавно президент Володимир Зеленський, описуючи ситуацію на фронті заявив, що Бахмут, Білогорівка, Марʼїнка, Авдіївка Вугледар і Камʼянка - це, зокрема, ті місця, де зараз вирішується українське майбутнє.

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