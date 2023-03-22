Спроба наступу на Авдіївку призвела до великих втрат окупантів: карти боїв ISW

Спроба стрімкого наступу окупантів на Авдіївку Донецької області коштувала військам РФ великих втрат і не змогла відтягнути частини ЗСУ з інших напрямків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Луганський напрямок: війська РФ намагалися прорвати оборону ЗСУ у Ямполівки

Війська РФ 21 березня завдали обмежених наземних ударів уздовж лінії Куп'янськ – Сватове – Кремінна. Геолокаційні кадри, опубліковані 20 березня, показують, що російські війська просунулися у бік Терного, приблизно за 15 км на північний захід від Кремінної.

РосЗМІ заявили, що порушили дві ротації українських військ, а також виявили дві українські ДРГ у районі Берестове (24 км на північний захід від Сватового) та Новоселівське. Війська РФ також намагалися прорвати українські позиції в Новоселівському та вели наступальні операції у напрямку Ямполівки, Терного, Невського та Макіївки.

Донецький напрямок: окупанти не досягли успіху в районі Бахмута

Окупанти 21 березня не досягли будь-яких підтверджених успіхів у Бахмуті, або навколо нього. Російські блогери стверджували, що бойовики ПВК "Вагнер" продовжували штурми промислового комплексу АЗОМ на півночі Бахмута.

Також за даними росЗМІ, окупанти просувалися з південно-західних районів Бахмута у напрямку до центру міста, хоча експерти ISW не спостерігали візуальних підтверджень цього. Російський блогер також стверджував, що бойовики "Вагнера" вели штурм Хромово (2 км на захід від Бахмута) та прорвали оборону ЗСУ у напрямку населеного пункту Григорівка (6 км на північний захід від Бахмута).

Війська РФ також намагаються просунутися у напрямку Орлівки (8 км на північний захід від Авдіївки) після можливого захоплення росіянами Степового (9 км на північний захід від Авдіївки). За оцінкою ISW, російські сили, мабуть, захопили Степове. На думку ISW, посилення темпів російських операцій у районі Авдіївки призвело до великих втрат і, ймовірно, є помилковою спробою відвести українські сили з інших ділянок фронту.

Російські джерела висловлювали різні думки про здатність окупантів оточити Авдіївку та значення населеного пункту. Деякі блогери стверджували, що російські війська загрожують оточити українські війська в Авдіївці з півночі, сходу та півдня і що захоплення Степове перерізало залізничну гілку, через яку українські війська постачали своє угруповання в Авдіївці.

Окупанти також намагаються просунутися у бік Орлівки, щоб перерізати українські наземні лінії зв'язку, які ведуть з Орлівки та Ластівкино (4 км на північний захід від Авдіївки). Інші джерела стверджували, що війська РФ далекі від того, щоб оточити Авдіївку, та закликали інші російські джерела припинити передчасні розмови на цю тему.

Південний напрямок: СК Росії оголосив про початок розслідування атаки дронів на Крим

Головне розвідувальне управління МО України повідомило, що вибухи в окупованому Джанкої знищили російські крилаті ракети "Калібр НК" під час їхнього перевезення залізницею.

Російські блогери публікували кадри, які нібито показують вибухи і наслідки вибухів у Джанкої, і стверджували, що якби безпілотник вразив запас ракет, мав би бути вторинний вибух. Незабаром Слідчий комітет Росії оголосив про початок розслідування діяльності дронів у Криму після повідомлення про удар безпілотника у Джанкої.