Влада закликала жителів Авдіївки терміново евакуюватись

Влада звернулась до жителів міста Авдіївка, яке розташоване у Донецькій області, з проханням евакуюватись.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Міністрество з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

У відомстві нагадали, що росіяни постійно завдають ударів по цивільній інфраструктурі та житлових кварталах.

"Місцева влада вкотре радить місцевим жителям не ризикувати своїм життям і життям своїх рідних й евакуюватися до більш безпечних регіонів України", - сказано в повідомленні.

В Мінінтеграції нагадали, що повідомити про бажання евакуюватися можна за телефоном гарячої лінії: (098) 890-33-18.

Для евакуації тяжкохворих та осіб з інвалідністю звертайтеся за телефонами: (099) 710-48-72, (099) 311-53-14, (099) 311-53-36, (096) 108-60-48, (096) 108-52-24.

Окрім цього про бажання евакуюватися можна повідомити на гарячу лінію Мінреінтеграції 15-48 або ж написати нам у месенджери на номер: (096) 078-84-33.