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Влада закликала жителів Авдіївки терміново евакуюватись

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Авдіївка, Понеділок 20 березня 2023 19:10
Влада закликала жителів Авдіївки терміново евакуюватись Фото: влада закликала жителів Авдіївки терміново евакуюватись (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Влада звернулась до жителів міста Авдіївка, яке розташоване у Донецькій області, з проханням евакуюватись.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Міністрество з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

У відомстві нагадали, що росіяни постійно завдають ударів по цивільній інфраструктурі та житлових кварталах.

"Місцева влада вкотре радить місцевим жителям не ризикувати своїм життям і життям своїх рідних й евакуюватися до більш безпечних регіонів України", - сказано в повідомленні.

В Мінінтеграції нагадали, що повідомити про бажання евакуюватися можна за телефоном гарячої лінії: (098) 890-33-18.

Для евакуації тяжкохворих та осіб з інвалідністю звертайтеся за телефонами: (099) 710-48-72, (099) 311-53-14, (099) 311-53-36, (096) 108-60-48, (096) 108-52-24.

Окрім цього про бажання евакуюватися можна повідомити на гарячу лінію Мінреінтеграції 15-48 або ж написати нам у месенджери на номер: (096) 078-84-33.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що ситуація навколо міста Авдіївка, на північ від Донецька, все більше стає напруженою. Там росіяни постійно намагаються оточити місто.

Окрім цього в останні три тижні російські сили поступово просуваються навколо міста Авдіївка, на північ від Донецька, що утримується Україною. Навколо міста складається ситуація, аналогічна тій, що під Бахмутом.

За даними британської розвідки, російська армія тимчасово вичерпала наступальний потенціал на Донбасі і прагнутиме його поновити. Навіть локальні наступи зараз є проблематичними.

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