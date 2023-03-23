Оккупанты пытаются обойти Авдеевку и давят на левый фланг, - DeepState

На Авдеевском отрезке фронта продолжаются бои возле Красногоровки. Отмечается, что войска РФ за последние дни имеют успех к западу от Новобахмутовки. В то же время украинские защитники отражают все попытки врага подойти к Северному или 9-му кварталу Авдеевки.

Российские захватчики возобновили штурмовые действия на Первомайске. Также продолжаются бои за Марьинку, которую Росармия пытается захватить уже 14 месяцев.

По словам аналитиков, в настоящее время на флангах Авдеевского плацдарма, где интервенты концентрируют удары, складывается "очень тяжелая ситуация", и "именно левый фланг сейчас выглядит более уязвимым".

Ситуация на Авдеевском направлении (фото: скрин deepstatemap.live)

На Бахмутском участке фронта ситуация существенно не изменилась. Все попытки войск РФ занять трассу возле Хромово не имели успеха.

Оккупанты активно применяют в Бахмуте штурмовые подразделения для продвижения в сторону центра города. При этом в отчете указывается, что за минувшие сутки не фиксируются существенные изменения на этом направлении.

Ситуация на Бахмутском направлении (фото: скрин deepstatemap.live)

На Сватовском отрезке фронта в Луганской области продолжаются локальные бои на участке от районна н.п.Площанка до юга н.п. Диброва.

Отмечается, что войска РФ особенно сильно атакуют в лесах Кременной. В то же время существенных изменений не произошло.

Ситуация на линии Сватово - Кременная (фото: скрин deepstatemap.live)

Ситуация на других направлениях

На Запорожском и Таврическом участках фронта, а также на севере Украины возле границы с Беларусью - без изменений.