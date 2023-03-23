Оккупанты пытаются обойти Авдеевку и давят на левый фланг, - DeepState

В Донецкой области на Авдеевском направлении российские оккупанты пытаются обойти и окружить город, который не могут взять штурмовыми атаками "в лоб", и значительно усиливают давление на флангах этого плацдарма.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на обновленные данные интерактивной карты DeepState.
На Авдеевском отрезке фронта продолжаются бои возле Красногоровки. Отмечается, что войска РФ за последние дни имеют успех к западу от Новобахмутовки. В то же время украинские защитники отражают все попытки врага подойти к Северному или 9-му кварталу Авдеевки.
Российские захватчики возобновили штурмовые действия на Первомайске. Также продолжаются бои за Марьинку, которую Росармия пытается захватить уже 14 месяцев.
По словам аналитиков, в настоящее время на флангах Авдеевского плацдарма, где интервенты концентрируют удары, складывается "очень тяжелая ситуация", и "именно левый фланг сейчас выглядит более уязвимым".
Ситуация на Авдеевском направлении (фото: скрин deepstatemap.live)
На Бахмутском участке фронта ситуация существенно не изменилась. Все попытки войск РФ занять трассу возле Хромово не имели успеха.
Оккупанты активно применяют в Бахмуте штурмовые подразделения для продвижения в сторону центра города. При этом в отчете указывается, что за минувшие сутки не фиксируются существенные изменения на этом направлении.
Ситуация на Бахмутском направлении (фото: скрин deepstatemap.live)
На Сватовском отрезке фронта в Луганской области продолжаются локальные бои на участке от районна н.п.Площанка до юга н.п. Диброва.
Отмечается, что войска РФ особенно сильно атакуют в лесах Кременной. В то же время существенных изменений не произошло.
Ситуация на линии Сватово - Кременная (фото: скрин deepstatemap.live)
На Запорожском и Таврическом участках фронта, а также на севере Украины возле границы с Беларусью - без изменений.
Ранее в отчете ISW указывалось, что попытка стремительного наступления войск РФ на Авдеевку стоила оккупантам больших потерь и не смогла оттянуть части ВСУ с других направлений.
Напомним, перед этим в Силах обороны раскрыли основной замысел Кремля по Авдеевке и планы оккупантов взять город в кольцо, в попытке локализовать находящиеся там силы ВСУ.
Добавим, недавно в Авдеевке местные власти призвали жителей срочно эвакуироваться, поскольку российские захватчики постоянно наносят удары по гражданской инфраструктуре и жилым кварталам.
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