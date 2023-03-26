Окупанти намагаються наступати на чотирьох напрямках, - Генштаб

Війська РФ продовжують зосереджувати зусилля на наступі на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямах. На них воїни ЗСУ відбили понад 85 атак загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Минулої доби окупанти завдали 34 авіаційних та 4 ракетних ударів, здійснили понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі населених пунктів. Є поранені серед мирного населення. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямах оперативна обстановка без істотних змін, ознак формувань наступальних угруповань не виявлено. Минулої доби ворог обстріляв райони населених пунктів Городище Чернігівської області; Харківка, Нововасилівка, Українське та Бачевськ Сумської області, а також Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілка, Червоне, Вовчанськ, Вільча та Червоне Перше у Харківській області.

напрямах оперативна обстановка без істотних змін, ознак формувань наступальних угруповань не виявлено. Минулої доби ворог обстріляв райони населених пунктів Городище Чернігівської області; Харківка, Нововасилівка, Українське та Бачевськ Сумської області, а також Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілка, Червоне, Вовчанськ, Вільча та Червоне Перше у Харківській області. На Лиманському напрямі протягом доби супротивник вів безуспішні наступальні дії поблизу Сіньківки, Кремінної, Білогорівки та Виїмки. Обстрілу зазнали райони населених пунктів Піщане, Дворічна, Куп'янськ та Табаївка Харківської області; Стельмахівка, Макіївка, Невське, Діброва та Білогорівка в Луганській області, а також Виїмка та Веселе Донецької області.

напрямі протягом доби супротивник вів безуспішні наступальні дії поблизу Сіньківки, Кремінної, Білогорівки та Виїмки. Обстрілу зазнали райони населених пунктів Піщане, Дворічна, Куп'янськ та Табаївка Харківської області; Стельмахівка, Макіївка, Невське, Діброва та Білогорівка в Луганській області, а також Виїмка та Веселе Донецької області. На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмувати Бахмут, а також намагається наступати в районах Богданівки та Предтечиного. Війська РФ обстріляли населені пункти Горіхово-Василівка, Новомаркове, Бахмут, Часів Яр, Ступочки, Олександро-Шультине, Костянтинівка, Північне та Нью-Йорк Донецької області.

напрямку ворог продовжує штурмувати Бахмут, а також намагається наступати в районах Богданівки та Предтечиного. Війська РФ обстріляли населені пункти Горіхово-Василівка, Новомаркове, Бахмут, Часів Яр, Ступочки, Олександро-Шультине, Костянтинівка, Північне та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському та Мар'їнському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Авдіївка, Північне, Водяне, Першотравневе, Мар'їнка та Новомихайлівка. Численних ворожих обстрілів зазнали Авдіївка, Північне, Червоногорівка, Мар'їнка, Перемога, Новомихайлівка, Парасковіївка та Пречистівка Донецької області.

та напрямках противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Авдіївка, Північне, Водяне, Першотравневе, Мар'їнка та Новомихайлівка. Численних ворожих обстрілів зазнали Авдіївка, Північне, Червоногорівка, Мар'їнка, Перемога, Новомихайлівка, Парасковіївка та Пречистівка Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках супротивник продовжує вести оборону дії. Здійснює обстріли населених пунктів Ольгівське, Малинівка, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка та Степове у Запорізькій області та Херсон, Козаче, Іванівку Херсонської області. У Бердянську Запорізької області окупанти видали розпорядження місцевим жителям до 1 квітня отримати у міській комендатурі перепустки для переміщення тимчасово зайнятими територіями Запорізької області. Але за умови успішного проходження фільтрації. Перепустки видаватимуться окремо на людей та транспортні засоби.